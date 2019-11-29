Против подростков-вымогателей из Новосибирска завели дело

Следователи из Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении пары 16-летних подростков после публикации видео, на котором они в числе других избивают сверстника.

Напомним, видео, на котором группа подростков избивает ногами несовершеннолетнего, было выложено "Вконтакте" 26 ноября. Оно вызвало большой общественный резонанс, многие жители Новосибирска рассказали, что тоже сталкивались с бесчинствами малолетней банды. Родители пострадавших утверждали, что полиция отказалась принять у них заявления. В МВД же говорили, что к ним по этому вопросу никто за весь год не обращался.

Так или иначе, видео оказалось достаточно, чтоб СК начал проверку и быстро вышел на двух самых старших из банды (ранее сообщалось, что бездействие полиции связано с тем, что большинство из них не достигло возраста уголовной ответственности). Следствие считает, что в течение последних 14 месяцев пара 16-летних юношей неоднократно требовали денег у 14-летнего подростка, в том числе и избивая его.

Как заявили в региональном следственное управление СК, по ходу расследования будет дана правовая оценка и другим их действиям. Что будет с младшими подельниками подозреваемых, не сообщается.