Поджигателей исторического памятника задержали в Ленобласти

Двое подозреваемых в поджоге дома Калязиных в Старой Ладоге были задержаны в Ленинградской области. Историческое здание горело второй раз за осень.

Пожар произошёл вечером 27 ноября. К приезду пожарных огонь охватил всё здание, которое является памятником архитектуры, урон для него ещё предстоит оценить. К счастью, никто не пострадал — в настоящий момент экспозиция внутри дома закрыта для поещения, и здание стояло пустым.

В прошлый раз исторический дом Калязиных горел в сентябре.

Задержанных, 18-летним парню и девушке, подозревают в умышленном поджоге. Что их толкнуло на такие действия, следствию ещё предстоит выяснить.