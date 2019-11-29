Российские вертолёты Ми-171А2 отправятся в Индию и Колумбию

Вертолёт Ми-171А2 прошёл сертификацию в Колумбии и Индии. Теперь модифицированный вертолёт Россия сможет поставлять и в эти страны.

О получении нового сертификата заявил 29 ноября холдинг "Вертолёты России", производящий эти машины. В прошлом году, напомним, к той же модели проявили внимание в КНР — уже в 2022 году в Китай поступят заказанные тогда вертолёты.

Ми-171А2 представляют собой сильно модифицированную версию Ми-8, самого популярного в мире вертолёта. Надёжностью славится и оригинальная модель, а в Ми-171А2 этот показатель ещё улучшен.

Когда планируются первые поставки летательных аппаратов в Колумбию и Индию, пока не уточняется.