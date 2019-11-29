Полицейский ранен ножом в московском метро

Полицейский был ранен в столичном метро при исполнении служебных обязанностей. Когда сотрудник правоохранительных органов пытался разнять дерущихся, один из них ударил его ножом.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД, инцидент произошёл на станции "Савёловская". Двое неизвестных, которых попытался разнять раненный полицейский, были, по всей видимости, пьяны.

Отметим, что аналогичное преступление было совершено месяц назад на той же саой станции. Тогда удар ножом в грудь получил полицейский, попытавшийся проверить у злоумышленника документы. Нападавший был тут же задержан.