КНДР готовится к новому запуску баллистической ракеты

Сегодня Северная Корея объявила о готовящемся запуске очередной баллистической ракеты.

Прозвучало это заявление довольно угрожающе на фоне гневных публикаций в СМИ страны, которые "оскорбились" после сделанного премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявления о том, что Пхеньян своими запусками представляет реальную угрозу для Японии и всего мира.

Напомним, что, как писала "Правда.ру", 28 ноября Северная Корея провела очередные военные испытания своей "многоцелевой ракетной установки", выпустив у восточного побережья 2 снаряда ближнего радиуса действия. Первыми о запуске "соседями" "неопознанного снаряда" заявили южнокорейский военные. А японский премьер напомнил Пхеньяну, что использование им "таких технологий" запрещено Советом Безопасности ООН.

Северокорейские журналисты обрушились на него с критическими публикациями, в которых Абэ называют не иначе, как "слабоумным политический карликом".

"Абэ — единственный идиот в мире и самый глупый человек из всех, кто когда-либо был в истории. Он даже не может отличить ракеты на фото", — писало агентство KCNA.

"Абэ вполне может увидеть, настоящую баллистическую ракету совсем скоро под своим носом… отчасти и потому, что он — дурак и политический карлик, аналогов которому нет в мире", — пишут журналисты главного правительственного СМИ Северной Кореи.