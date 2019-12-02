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Источник Правда.Ру

Военные закрывают Россию радиолокационным щитом

Силовые структуры » Министерство обороны

 Вчера на боевое дежурство в Мордовии встала новая радиолокационная станция, «закрывшая» воздушные рубежи России со стороны Европы. В ближайшее время аналогичным образом будет контролироваться Арктика.

Министерством обороны РФ принято решение о создании вдоль всех границ страны сплошного радиолокационного поля. Цель - отслеживать крылатые ракеты.

По словам представителя оборонного ведомства, беспилотники и иные артиллерийские объекты новыми радарами будут обнаруживаться при подлете на расстояние более 1000 км.

В планах военных - создание вокруг России «сплошного радиолокационного поля» (цитата ТАСС).

Новая система защиты воздушного пространства России будет оснащена загоризонтными станциями «Контейнер», которые могут распознавать на расстоянии в 2 тысячи километров не только самолеты, но и ракеты - крылатые и гиперзвуковые.

Как отметили в Минобороны, сейчас границы страны «прикрывает» система предупреждения о приближении баллистических ракет.

Темы россия границы рф минобороны радиолокационный щит
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