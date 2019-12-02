Новый авианосец обойдётся России в 400 миллиардов

На разработку нового авианосца для российского ВМФ уйдёт примерно 300-400 миллиардов рублей. Сейчас проходит выбор наиболее перспективного проекта.

Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, среди фаворитов — проекты "Ламантин" от Невского проектно-конструкторского бюро и "Шторм", предложенный Крыловским научным центром. Оба проекта будут обладать водоизмещением порядка 80-90 тысяч тонн и смогут разместить свыше полусотни летательных аппаратов.

О планах создания нового авианосца российское Министерство обороны заявляло неоднократно, но приступить к реализации проекта, вероятно, можно будет лишь после реализации текущей программы вооружений в 2027 году.

Сейчас на вооружении российского флота имеется лишь один авианосец — "Адмирал Кузнецов", и в настоящий момент он проходит ремонт.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что США временно лишились всех авианосцев в Атлантике из-за неожиданных поломок.