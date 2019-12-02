Вертолёт VRT500 может стать беспилотным и электрическим

Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал о перспективах развития многоцелевой модели VRT500. По его словам, вертолёт может стать беспилотным, а также получить гибридный двигатель с электрогенератором.

Гибридный двигатель даст вертолёту дополнительную гарантию безопасности: при отказе основного газотурбинного привода электродвигатель позволит вести полёт ещё около 15 минут и аккуратно посадить машину. Полный переход на электродвигатель также возможен в будущем, добавил глава концерна.

По словам Богинского VRT500, как и беспилотник VRT300, находящийся сейчас в разработке, найдут применение в полиции и срочной медпомощи, а также, в будущем, для услуг аэротакси.

Ранее скандинавские страны и Малайзия уже заказали VRT500 в базовой комплектации.