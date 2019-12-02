Видеомониторинг Москвы будут осуществлять беспилотники "Калашникова"

Беспилотные аппараты концерна "Калашников" будут осуществлять мониторинг столицы в следующем году.
В тендере на оказание городу таких услуг проходил с участием четырёх компаний. Победу в нём одержала группа компаний Zala Aero, входящая в свою очередь в концерн "Калашников" с предложением на сумму 49,2 миллионов рублей.
Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на официальную информацию со страницы тендерной системы, по итогам с Zala Aero заключён контракт на срок до 3 декабря 2020 года.
Zala Aero — отделение "Калашникова", занимающаяся разработкой и применением беспилотных систем. В данном случае его аппараты будут наблюдать за значимыми объектами инфраструктуры города.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.