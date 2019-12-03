Сеть сбыта наркотиков в нескольких регионах России удалось ликвидировать полиции. Из лабораторий в Московской области зелье распространялось по России.
Как выяснили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, произведённые в специально оборудованных лабораториях наркотики злоумышленники фасовали по нескольку килограммов, получая заказы через мессенджеры. Эти посылки прятали в Подмосковье, а забравшие "закладку" курьеры уже отправляли наркотики в другие регионы. У преступников была даже собственная бухгалтерия для распределения доходов по этой "пирамиде".
14 членов этой банды удалось задержать в Москве и Нижнем Новгороде, Челябинской, Рязанской, Московской и Нижегородской областях. При обысках у них изъято около 25 кг наркотических веществ. Дела подозреваемых объединены, и ими занимается следствие в Нижегородской области.
Недавно в Московской области задержали в почтовом отделении людей, отправлявших самодельные сильнодействующие вещества посылками.
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