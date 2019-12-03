Завершено расследование дела сестер Хачатурян. Двух признали вменяемыми

Следственный комитет России завершил расследование против трех сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Психиатрическая экспертиза девушек показала, что две старших сестры могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Третьей девушке собираются назначить принудительное лечение.

О завершении расследования сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.