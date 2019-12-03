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В Обнинске грабители заставили накрыть для них стол

Силовые структуры » МВД

В Обнинске двое граждан помогли молодому человеку, который не мог справиться с домофоном, войти в подъезд. Но оказавшись внутри доброхоты сперва потребовали у нового знакомого телефон, а потом напросились в гости.

В доме у 22-летней жертвы грабители заставили накормить и напоить их. После пиршества они исчезли вместе с аппаратом стоимостью около 20 тысяч рублей.

Как передаёт пресс-служба областного УМВД, двух злоумышленников удалось оперативно задержать, и сейчас они заключены под стражу.

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