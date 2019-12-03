В Обнинске двое граждан помогли молодому человеку, который не мог справиться с домофоном, войти в подъезд. Но оказавшись внутри доброхоты сперва потребовали у нового знакомого телефон, а потом напросились в гости.
В доме у 22-летней жертвы грабители заставили накормить и напоить их. После пиршества они исчезли вместе с аппаратом стоимостью около 20 тысяч рублей.
Как передаёт пресс-служба областного УМВД, двух злоумышленников удалось оперативно задержать, и сейчас они заключены под стражу.
Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации Майдана в Киеве в 2014 году.