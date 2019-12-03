Американские ВВС хотят научить ракеты "общаться"

Американские ВВС официально закрыли программу "Gray Wolf", в рамках которой разрабатывали новый тип боеприпасов. Её заменит "Golden Horde" — улучшенная система распознавания и взаимодействия ракет между собой.

Американское министерство обороны уже оплатило первый этап разработок"Gray Wolf", и к лету должны быть представлены первые результаты, сообщает портал Warspot со ссылкой на журнал Popular Mechanics. Но от дальнейших шагов в этом направлении американские ВВС официально откажутся.

Как отметил бригадный генерал Энтони Дженатемпо, который занимается вопросом вооружений в военно-воздушных силах, американские авиаудары по Сирии были эффективны благодаря слаженной работе всех подразделений и тому, что каждый пилот выполнял чётко поставленную перед ним задачу. Если б боеприпасы могли взаимодействовать схожим образом, это в разы повысило бы их эффективность и снизило затраты. Так, если ракеты посланы в цель одна за другой, но первая уже уничтожила вражеский объект, "умная" боеголовка могла бы сама переключаться на следующую цель.

В разработке программы "Golden Horde" американские ВВС планируют плотно сотрудничать с флотом, который работает над схожим проектом под названием "Motley Crew".