Военный эксперт: украинская оборонная промышленность мертва. И давно

Вчера заместитель генерального директора "Украиноборонпрома" Мустафа Найем выступил с заявлением о том, что Незалежная уверенно "бьет" российских конкурентов на мировых рынках оружия.

Об этом в своем материале рассказывала "Правда.ру".

Комментируя слова Найема, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что для подобных заявлений у "Украиноборомпрома" нет абсолютно нет никаких оснований.

По его словам, Украина уже давно не только не значится, а вообще исключена из списков международного агентства SIPRI, которое как раз и оценивает рейтинг имеющихся у государств средств вооружения.

"Украина не может похвастаться какими-либо крупными контрактами. И даже те, которые она заключила, исполняет "с грехом пополам", а некоторые и исполнить — то не может", — сказал Леонков в беседе с журналистом "Правда.ру".

"Воспринимать всерьез заявление господина Найема, который известен как пропагандист, человек, который организовал Майдан и перевернул в Украине с ног на голову, не стоит. Это просто пропаганда и ничего более", — подчеркнул собеседник издания.