В России станет вдвое больше кораблей с "Калибрами"

Число входящих в ВМФ России кораблей, несущих ракеты "Калибр", будет увеличено вдвое. Об этом рассказал 3 декабря Владимир Путин.

Как отметил российский президент, корабли, оснащённые этим типом ракет, уже составляют основу стратегических неядерных сил отечественного флота. К 2023 году количество таких судов, согласно установленному в Государственной программе вооружений плану, вырастет двукратно, передаёт "Интерфакс".

"Калибр" сейчас способен преодолеть до 1,5 тысяч километров, но, как заявляли ранее эксперты из оборонной промышленности, эта дистанция может быть увеличена до 2,6 тысяч км.