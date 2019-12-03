В Мытищах мужчина пырнул полицейского ножом при составления протокола

3 декабря в Мытищах сотрудник полиции в ходе патрулирования заметил пешехода, переходящего автодорогу в неположенном месте. Когда полицейский остановил его и начал составлять протокол, тот ударил правоохранителя ножом.

Сбежавшего с места преступления молодого человека удалось задержать. Его оружием оказался обычный кухонный нож. Пострадавшему полицейскому была оказана врачебная помощь, его жизнь вне опасности.

В отношении агрессивного пешехода возбуждено уголовное дело, сообщает следственный отдел по г. Мытищи.

Ранее в тот же день сообщалось о жителе Татарстана, убившем ножом нескольких родственников в припадке ревности.