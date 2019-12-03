ВМФ Китая отрабатывают новые способы пополнения припасов в море

Китайский флот тестирует новый способ снабжения судов без захода в порт. Первый эксперимент завершился успехом.
В его рамках судно снабжения ВМС Китайской Народной Республики «Тайху» в открытом океане получило все необходимые припасы от гражданского контейнеровоза «Фучжоу», передаёт сайт World News Observer со ссылкой на газету PLA Daily.
Благодаря новому подходу суда снабжения смогут не возвращаться в порт для пополнения запасов, что значительно сэкономит время в дальних морских походах.
В связи с этими маневрами власти Тайваня намерены просить военных экспертов из США о содействии в укреплении оборону острова. Сейчас островное государство сможет лишь несколько дней продержаться в окружении китайских сил без помощи Соединённых Штатов. Предоставить Тайваню оборонительное оружие при нападении КНР от правительства США требует закон.
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