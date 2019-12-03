Российский флот получает универсальные корабли

Большие противолодочные корабли проекта 1155 "Удалой" после модернизации, которая предполагает, в частности, оснащение универсальными пусковыми установками для ракет "Калибр" и "Циркон", станут мини-крейсерами.

"Боевые возможности корабля возрастут многократно. А флот получит универсальный корабль. Теперь БПК сможет бороться успешно не только с подлодками, но и надводными кораблями, и даже их соединениями", — считает бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Валентин Селиванов.

Ранее военный эксперт Павел Лузин говорил о том, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.

Эксперт обратил внимание на то, что, согласно заявленным планам, в ближайшее десятилетие Россия должна построить как минимум три стратегических подлодки, семь атомных подлодок с крылатыми ракетами и одну атомную подлодку специального назначения.