Дагестанскую няню подозревают в убийстве

В отношении няни из Дагестана возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что она случайно убила подопечного.

Трагедия произошла в понедельник, 2 декабря. Как предполагают следователи, когда ребёнок залез на шкаф за сладким, 23-летняя няня ударила его по ногам. Её трехлетний подопечный упал и от сильного удара головой скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, у подозреваемой не имелось сертификата няни.