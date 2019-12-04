Беспилотник США впервые пролетел в 67 км Белгорода

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk в ходе учений впервые оказался в непосредственной близости от российской границы в среду, 4 декабря.

Он пролетел примерно в 25 км от границ Российской Федерации и в 67 от Белгорода, проходя над территорией Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные ресурсы по мониторингу авиаданных.

Помимо этого Global Hawk, вылетевший с Сицилии, пролетел над Грецией, Болгарией и Румынией, а также провёл полёт над линий разграничения на Донбассе, оставаясь на стороне украинской армии.

В прошлом месяце беспилотники той же модели приближались к российским границам со стороны стран Балтии и в Чёрном море.