Перспективы искусственного интеллекта обсудили в КВЦ "Патриот"

В российском Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло совещание, посвящённое перспективам информационных систем с элементами искусственного интеллекта для автоматизации военного управления.

Собравшимся были представлены четыре доклада на тему развития и применения технологий искусственного интеллекта на базе Минобороны. Работа по формированию нормативной правовой базы относительно искусственного интеллекта будет продолжена, отталкиваясь от дискуссий на совещании, передаёт канал "Звезда".

В совещании участвовали более 50 делегатов от военных ведомств, вузов, НИИ и предприятий оборонной промышленности.

Этой осенью Владимир Путин заявил, что умение обращаться с искусственным интеллектом может стать для российских госслужащих обязательным. Ранее также сообщалось, что российская армия планирует применение систем Big Data для ускоренного принятия решений в оперативной обстановке.