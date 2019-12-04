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Источник Правда.Ру

Житель Курганской области напал на полицейскую машину с топором

Силовые структуры » МВД

В Курганской области сельский житель напал с топором на полицейскую машину. Пьяный дебошир был задержан.

Вечером 3 декабря в селе Майка участковая приехала к дому местного жителя, на буйство которого жаловались родственники. При виде полицейской 37-летний мужчина, будучи в сильном подпитии, схватил во дворе топор и начал угрожать правоохранительнице. Затем он перешёл от слов к делу, побив в служебной машине все стёкла и попытавшись прорубить кузов, передаёт URA. RU со ссылкой на СУ СК по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в среду сообщалось о человеке, угрожавшем пистолетом сотруднику ГИБДД в Ростовской области. Полицейский был вынужден застрелить агрессора.

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