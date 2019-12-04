Один из студентов Южного федерального университета зарезал другого в результате бытового конфликта. Поссорились между собой уроженцы Колумбии и Эквадора.
Конфликт разгорелся в субботу, 30 ноября. Колумбиец нанёс соученику из Эквадора несколько ножевых ранений, которых молодой человек не пережил. Подозреваемый уже задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Ростовской области. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Как сообщают местные СМИ, студенты устроили импровизированный мемориал в память о погибшем эквадорце.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.