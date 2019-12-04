Колумбиец убил уроженца Эквадора в Ростове-на-Дону

Один из студентов Южного федерального университета зарезал другого в результате бытового конфликта. Поссорились между собой уроженцы Колумбии и Эквадора.

Конфликт разгорелся в субботу, 30 ноября. Колумбиец нанёс соученику из Эквадора несколько ножевых ранений, которых молодой человек не пережил. Подозреваемый уже задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Ростовской области. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщают местные СМИ, студенты устроили импровизированный мемориал в память о погибшем эквадорце.