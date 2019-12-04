Полицейская машина сбила пешехода на переходе в Саратове

Полицейский за рулём служебного авто сбил в среду жителя Саратова, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, сотрудник ДПС нарушил правила дорожного движения, находясь на дежурстве. Он сбил пешехода, пересекавшего дороги по нерегулируемому переходу. Как сообщается, в момент наезда водитель был трезв.

О состоянии ставшего жертвой полицейского 57-летнего саратовца на данный момент ничего не известно.

В отношении инспектора инициирована служебная проверка.

Сегодня также сообщили о возбуждении уголовного дела против трёх сотрудников полиции из Приморья, которые избивали очевидца преступления в ходе расследования.