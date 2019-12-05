Милиционер-убийца рассказал об ещё одной жертве

Олег Тен, осуждённый пожизненно за двойное убийство экс-милиционер, признался в ещё одном преступлении. Речь идёт об убийстве девушки, которое не могли раскрыть 15 лет.

Убийство с особой жестокостью было совершено в 2004 году в Санкт-Петербурге. Тогда Тен был "бомбилой". По версии следствия он убил 18-летнюю студентку в собственной машине.

Преступник уже дал признательные показания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

Напомним, в 2006 году Олег Тен был уличён в двух жестоких убийствах женщин, совершённых в течение 2005 года. Он отбывает пожизненный срок заключения в колонии строгого режима.