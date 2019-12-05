В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия

В США создают систему, способную отслеживать пуск гиперзвукового оружия. Современные ПРО против него бессильны.

Агентство по противоракетной обороне США проводит тендер на разработку системы обнаружения гиперзвуковых целей. Четырём компаниям-участницам выделили по 20 миллионов долларов на подготовку концепций, которые они должны будут представить в 2020 году.

В их основу будет положена система наблюдательных спутников, предназначенных для раннего оповещения о пуске ракет.

Напомним, в прошлом месяце Россия продемонстрировала американским военным специалистам гиперзвуковую боеголовку "Авангард".