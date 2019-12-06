Следственный комитет требует ареста москвички, избившей двухлетнюю дочь

Следственный комитет настаивает на аресте москвички, которая избила двухлетнюю дочь 3 декабря. Кроме того, идёт речь о лишении её родительских прав.

О происшествии стало известно 4 декабря, когда девочку доставили в больницу. У двухлетки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб голени. Кроме того, девочка была покрыта ушибами. Как установило следствие, накануне мат многократно сбрасывала её со стула.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Москве.

Напомним, на прошлой неделе в Тольятти вынесли приговор отцу, убившему годовалую дочь — его ожидают 20 лет заключения.