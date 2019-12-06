Россия и Белоруссия совместно остановили контрабанду оружия

Спецслужбы России и Белоруссии провели совместную операцию 5-6 декабря. В результате удалось остановить международную банду, занимавшуюся незаконным ввозом оружия и наркотических веществ.

ФСБ и белорусский КГБ провели задержания в Новгородской и Ленинградской областях Российской Федерации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В результате им удалось изъять несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, амфетамин и кокаин, а также крупные суммы в рублёвом и долларовом эквиваленте.

Также в ходе операции были задержаны семь преступников, включая и главу преступной группы контрабандистов оружия.

Сейчас идут поиски сообщников бандитов и всех каналов незаконного ввоза вооружения и наркотиков.

Напомним, в сентябре представитель Белоруссии рассказал о схеме контрабанды оружия в Россию и Европу, которую удалось пресечь спецслужбам союзного государства.