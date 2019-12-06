Росгвардейцы остановили мужчину, проникшего в детский сад в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, проникшего в детсад в столице в пятницу. Задержанный оказался наркоманом с уголовным прошлым.
Росгвардейцы отреагировали на сигнал тревоги вневедомственной охраны московского детского сада, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по столице. Оказалось, что через забор перелез неизвестный человек, который направился затем к детскому учреждению.
Мужчина оказался неспособен отвечать на вопросы. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия врачей и полицию.
Напомним, в прошлом месяце невменяемый мужчина убил ребёнка в детсаду Нарьян-Мара под влиянием какой-то книги.
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