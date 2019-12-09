Российские военные передали гумпомощь жителям сирийской Ракки

Военнослужащие Российской Федерации вошли в сирийский город Ракка, чтобы раздать местным жителям продовольственные наборы. Об этом рассказал офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский. В составе группы находятся российские военные медики, которые готовы оказать жителям города медицинскую помощь.

По словам Варнавского, при освобождении города западная коалиция полностью уничтожила всю инфраструктуру.

"Тысячи местных жителей стали жертвами артиллерийских и авиационных обстрелов. Город до сих пор полностью не разминирован. Местность не расчищена от завалов, а среди жителей наблюдается дефицит чистой воды", - пояснил Варнавский.