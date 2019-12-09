По космодрому Восточный возбуждено более 150 уголовных дел

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что по состоянию на ноября по космодрому Восточный проводились расследования по 163 уголовным делам. По его словам, большую часть уголовных дел расследует Следственный комитет.

68 уголовных дела находятся в ведении Министерства внутренних дел, еще два дела расследует ФСБ. Прокуратура уже утвердила обвинительные заключения для передачи в суд по 109 делам, по которым фигурируют 145 обвиняемых. Ущерб от преступлений составил 20,9 миллиардов рублей.