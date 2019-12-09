Со счетов экс-министра Абызова сняли арест

Московский городской суд снял арест со счетов экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Арест сняли с 13 миллионов евро, а также недвижимости и ценных бумаг. Стоимость активов бывшего министра оценивается более чем в 1 миллиард рублей.

Адвокат Абызова Сергей Дрозд сообщил, что арест был также снят со счетов его несовершеннолетнего сына. В конце ноября в деле экс-министра "Открытого правительства" появились новые детали. Оказалось, что Михаил Абызов может быть причастен к выводу 800 миллионов долларов в офшоры через Swedbank.