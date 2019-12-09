Российские войска смогут имитировать движение бронетехники

На вооружение российской армии поступили радиолокационные комплекты, способные имитировать движение колонн бронетехники для следящих устройств противника.

О новой технологии в распоряжении российских инженерных войск рассказали в департаменте информации Минобороны. Один такой комплект может имитировать присутствие колонны из 10 единиц боевой техники на маршруте до 2,5 километров, а комплекты можно объединять по три.

Каждый комплект состоит из датчиков, обнаруживающих слежение вражеской разведкой, и управляемых приборов, которые и будут по сигналу создавать псевдо-технику.

До сих пор ложные цели в российских войсках умели делать только стационарными.

"Правда.Ру" напоминает, что недавно учёные из Крымского федерального университета рассчитали свойства материала, "невидимого" для радиолокационных систем.