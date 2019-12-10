Крейсеру "Адмирал Кузнецов" нужен дополнительный ремонт турбин

Авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" потребуется отремонтировать главные турбины энергетической установки. На срок его возвращения во флот это повлиять не должно.

Информация о необходимости ранее не учтённого ремонта крейсера появилась в понедельник, но без подробностей. 10 декабря президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов пояснил суть неисправности в беседе с агентством "Интерфакс".

"Ремонт выполняется в полном соответствии с графиком, с учетом дополнительных работ", — заверил он.

Таким образом, "Адмирал Кузнецов", как это ранее и планировалось, должен вернуться в состав Военно-морского флота России к 2022 году.

Напомним, единственный авианесущий крейсер России проходит ремонт с 2018 года.

Недавно ОСК объявила о завершении испытаний новой подлодки "Князь Владимир", которую планируется ввести в строй до конца текущего месяца.