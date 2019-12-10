Кадеты из профильного класса гимназии №5 совместно с юнармейцами провели акцию "Их именами названы улицы города". Она была приурочена ко Всероссийскому Дню Героев Отечества 9 декабря.
В ходе патриотической акции молодые люди раздавали прохожим информационные листовки с рассказом о людях, в честь которых были названы улицы, на которых стояли кадеты. Информационные проспекты были оформлены как сложенные треугольником письма с фронта.
Эта патриотическая акция была частью всероссийской инициативы "Эстафета добрых дел", передаёт ГСУ СК по Московской области.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".