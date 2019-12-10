Кадеты из Домодедова приняли участие в патриотической акции

Кадеты из профильного класса гимназии №5 совместно с юнармейцами провели акцию "Их именами названы улицы города". Она была приурочена ко Всероссийскому Дню Героев Отечества 9 декабря.

В ходе патриотической акции молодые люди раздавали прохожим информационные листовки с рассказом о людях, в честь которых были названы улицы, на которых стояли кадеты. Информационные проспекты были оформлены как сложенные треугольником письма с фронта.

Эта патриотическая акция была частью всероссийской инициативы "Эстафета добрых дел", передаёт ГСУ СК по Московской области.