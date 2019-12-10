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Америка 18 лет скрывала реальную ситуацию в Афганистане

Силовые структуры » Министерство обороны

Газета The Washington Post после трёх лет судебных тяжб добилась права публикации ранее не предававшихся огласке данных, известных как "Афганские документы". Более 2000 страниц интервью с непосредственными участниками войны в Афганистане подтверждают, что дела США плохи, считает издание.

Генерал-лейтенант Дуглас Льют в своей беседе с правительственными интервьюерами заявил, что у арии не было реального понимания страны ситуации в ней, не было представления о масштабе взятой на себя задачи.

"Мы понятия не имели, что делаем", — сказал он.

Огромные потери

Не только Льют, но и другие официальные лица, говоря не на публику, откровенно признавали, что огромные людские и денежные ресурсы были потрачены на превращение Афганистана "в современное государство", и что эта цель едва ли исполнима.

Напомним, с 2002 года Соединённые Штаты направили в Афганистан около 775 тысяч солдат, свыше 2300 из которых погибли, а свыше 20 тысяч — получили ранения в ходе службы. За это время на войну было потрачено по меньшей мере от 934 до 978 миллиардов долларов.

"Осама, наверное, смеялся в могиле, осознавая, сколько мы потратили на Афганистан", — заявил Джеффри Эггерс, отставной "морской котик" и сотрудник президентской администрации Буша и Обамы.

Ложь для публики

При этом в Кабуле и Белом доме подчищали статистические данные, чтоб создать для публики иллюзию прогресса и скорого триумфального завершения войны. Как рассказал полковник Боб Кроули, советник военного командования в 2013–2014 годах, практически все официальные данные были абсолютно ненадёжны и призваны только создавать позитивный образ военной кампании.

Как признал Джон Сопико, собиравший эти интервью в рамка проекта "Выученные уроки", призванного определить ошибки при ведении афганской войны, истинный урок состоял в том, что американскому народу систематически лгали.

В 2016 по итогам проекта были опубликованы семь докладов, но наиболее жёсткие и пессимистичные высказывания участников операции в Афганистане в них не цитировались.

"Мы явно провалились в Афганистане"

Между тем, официальные лица озвучивали крайне печальные выводы. Так, меры по урегулированию ситуации, по мнению одного из опрошенных, не были адаптированы к афганской специфике, и их эффект завершался зачастую тотчас же с уходом американских солдат.

Джеймс Доббинс, специальный посланник США в Афганистане при Буше и Обаме, выразился ещё жёстче.

"Мы не вторгаемся в бедные страны, чтоб сделать их богаче. Мы не вторгаемся в страны с тираническим режимом, чтоб сделать их демократичнее. Мы вторгаемся в агрессивные страны, чтоб сделать и мирными, и в этом плане в Афганистане мы явно провалились", — сказал он.

Ситуация в Афганистане, заключает The Washington Post, гораздо хуже, чем представляется широкой публике. Возможно. Она даже безнадёжна для США, а страшнее всего, что официальные лица давно знали об этом, но отказывались признавать правду.

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