Военно-морская база США в городе Корпус-Кристи заблокирована. Руководство базы просит персонал найти укрытиеи не пытаться её покинуть.
О ситуации было объявлено на странице базы в Корпус-Кристи в Facebook.
Чуть позже сообщение дополнили информацией о том, что "подозреваемый задержан".
"Карантин будет отменен, когда мы убедимся, что территория базы безопасна", — говорится в сообщении.
Другие детали случившегося пока недоступны.
Напомним, на прошлой неделе произошло две атаки на базы ВМФ США со стороны их же персонала и курсантов.
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