База ВМС "Корпус-Кристи" в Техасе закрыта на карантин

Военно-морская база США в городе Корпус-Кристи заблокирована. Руководство базы просит персонал найти укрытиеи не пытаться её покинуть.

О ситуации было объявлено на странице базы в Корпус-Кристи в Facebook.

Чуть позже сообщение дополнили информацией о том, что "подозреваемый задержан".

"Карантин будет отменен, когда мы убедимся, что территория базы безопасна", — говорится в сообщении.

Другие детали случившегося пока недоступны.

Напомним, на прошлой неделе произошло две атаки на базы ВМФ США со стороны их же персонала и курсантов.