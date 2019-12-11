Полицейские из Калининградской области всерьёз приняли шутку коллег

Новогодний розыгрыш двух полицейских из Калининградской области коллеги-правоохранители восприняли серьёзнее, чем те ожидали.

Двое дежурных полицейских взяли старую телефонограмму замначальника УМВД России по Калининградской области и отредактировали её текст. Получился приказ, предписывающий сотрудникам полиции декорировать помещения дежурных частей к Новому году. В нём даже указывались стандартный размер и количество вырезанных из бумаги снежинок — так абсурдность распоряжения, по замыслу шутников, должна была сделать его шуточность очевидной.

Но оказалось, что получивший приказ дежурный по Пионерскому округу послушно стал вырезать снежинки. Когда авторы розыгрыша объяснили ему, в чём дело, тот решил сбросить "приказ" в мессенджер коллегам, и фальшивое распоряжение начало распространяться среди правоохранителей.

В итоге двум шутникам начальство приказало самим вырезать снежинки на всю область.