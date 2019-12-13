В Москве задержаны члены "Исламского государства"*

В Федеральной службе безопасности сообщили о задержании в Москве пяти членов террористической организации «ИГ»*(запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты.

ФСБ и МВД России провели совместную операцию, в результате которой была пресечена деятельность членов запрещенной в Российской Федерации организации "ИГ"*. Представители спецслужбы сообщили о том, что в преступную группировку входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии.

Силовики выяснили, что задержанные собирались совершить диверсионно-террористические акты. В частности, они планировали совершить теракт в школе в День конституции.

В настоящее время террористов заключили под стражу и возбудили против гих уголовное дело.

По сообщению представителей ФСБ во время обыска помещения. где находились члены террористической группировки, были обнаружены автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.