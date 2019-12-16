На "Адмирале Кузнецове" временно запретили сварку после ЧП

Ремонтные работы на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ведутся в местах, удаленных от места недавнего пожара. Примечательно, что рабочим временно запретили проводить сварочные работы.

Такую информацию РИА "Новости" предоставил официальный представитель Центра судоремонта "Звёздочка" Евгений Гладышев.

Напомним, пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел 12 декабря. При проведении сварочных работ искра попала в трюмное помещение с мазутом.