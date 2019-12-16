Турция готовит вторжение в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов оказать военную поддержку правительству Ливии во главе с Файезом Сараджем. Ранее лидер правительства национального согласия был вынужден покинуть свою резиденцию и обратиться за помощью к Эрдогану из-за потери поддержки среди сторонников.

Ранее Сарадж уже просил турецкого лидера об оказании военной помощи. Однако 11 декабря Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалась ситуация в Ливии. Российский лидер выразил твердую позицию, по которой Сарадж и Хафтар должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.