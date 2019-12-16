Пожар не вызвал остановки ремонта "Адмирала Кузнецова"

Ремонт на "Адмирале Кузнецове" идёт, пожар 12 декабря не помешал работам. Об этом заявил президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

Он подчеркнул, что ремонт не стали прекращать из-за возгорания. Правда, как уточнили в центре судоремонта "Звёздочка", пока на авианосном крейсере не проводятся сварочные работы. По основной версии, именно неосторожность при сварке стала причиной пожара.

"Говорить об ущербе пока рано", — добавил Рахманов.

Сегодня "Правда.Ру" получила комментарий специалиста относительно возможных последствий длительного выхода единственного российского авианосца из строя.