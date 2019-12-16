Ремонт на "Адмирале Кузнецове" идёт, пожар 12 декабря не помешал работам. Об этом заявил президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Он подчеркнул, что ремонт не стали прекращать из-за возгорания. Правда, как уточнили в центре судоремонта "Звёздочка", пока на авианосном крейсере не проводятся сварочные работы. По основной версии, именно неосторожность при сварке стала причиной пожара.
"Говорить об ущербе пока рано", — добавил Рахманов.
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