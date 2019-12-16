Три четверти вооружения в РВСН России – новейшие разработки

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России к текущему моменту на 76% состоят из новой техники. Это расширило их боевые возможности.

Об этом рассказали в российском Министерстве обороны накануне 60-летия российских РВСН, которое будут праздновать 17-го декабря, во вторник.

Сейчас в РВСН России имеются семь типов ракетных комплексов -четыре стационарных и три мобильных, причём всего на этот род войск приходится до двух третей стратегических ядерных носителей, имеющихся в распоряжении Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" приводила мнение эксперта, заявившего, что недавние испытания американских ракет средней дальности не несут серьёзной угрозы для России.