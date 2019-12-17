Очередной российско-турецкий патруль обследовал сирийскую границу

Силы России и Турции завершили во вторник очередной патруль на сирийско-турецкой границе. Патрулирование длилось около двух часов.

Как сообщает российское Министерство обороны, военная полиция РФ совместно с турецкими вооружёнными силами вышли из Джарих-эль-Фаукани и по завершении 60-километрового маршрута патрулирования вернулись в тот же пункт.

Состав очередного патруля

Со стороны России патрулирование осуществляли бронемашины "Тайфун" и "Тигр", а турецкую армию представляли бронированные автомобили "Kirpi". Очередной инспекции границ участвовало около полусотни военнослужащих обоих государств. Наблюдение с воздуха обеспечивал российский беспилотник "Орлан-10".

Такие патрули проводятся на регулярной основе с конца октября, когда Турция и Российская Федерация договорились о совместном поддержании мира и порядка на границе Сирии.