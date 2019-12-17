Испытания российско-индийских ракет двух типов состоялись успешно

Испытания ракет BrahMos ("БраМос") прошли в Индии 17 декабря. Российско-индийская разработка успешно запущена с земли и с воздуха.

"БраМос" создан в ходе сотрудничества ВПК "НПО машиностроения" из Российской Федерации и индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Работы над ракетой велись с 1998 года. Эти сверхзвуковые крылатые ракеты стоят на вооружении индийской армии в трёх вариантах — наземного, морского и воздушного базирования.

Испытания проходили на полигоне Чандипур в два этапа. Сперва выпущенная с мобильной пусковой установки ракета поразила учебную цель в море, затем с произведённого в России истребителя Су-30 МКИ был сделан пуск, также уложившийся в заданные показатели.

Испытания "БраМос" морского базирования проходили в Индии в прошлом месяце. Именно этот вариант ракеты был первым запущен в производство и одобрен. Радиус поражения BrahMos в любом из вариантов базирования составляет от 300 до 450 километров, при этом ракета способна более чем двукратно превзойти скорость звука.

Напомним, 17 декабря — также и день рождения российских Ракетных войск стратегического назначения. В честь 60-летнего юбилея РВСН "Правда.Ру" побеседовала с экспертом об отечественных ракетах.