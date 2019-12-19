Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах

Силовые структуры

Уже в 2020 году инструкторы НАТО приступят к обучению военнослужащих Украины, входящих в батальонно-тактические группы, тому, как вести бои в условиях города.

Две группы уже прошли курс интенсивной подготовки "боевых действий в урбанизированной местности".

Об этом рассказал Владислав Пономарев, подполковник украинской армии, заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ.

По его словам, в планах командования создание 8-12 таких "специализированных" БТН.

"Срок обучения одного подразделения, согласно нормативам НАТО, — две недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе", — заявил Пономарев.

И добавил, что для предстоящих учений у Украины все готово: во Львовской области построен масштабный учебный комплекс, "имитирующий целый городской микрорайон". Руководили постройкой "полигона" "НАТОвские спецы".

Темы всу нато инструкторы бои в городе владислав пономарев батальонно-тактические группы
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Медицина в римской армии
Формула небес
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Диета
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
Новости Все >
Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке
Протесты вспыхнули в Испании после футбольного матча
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Ушли почти все белые медведи, окружавшие село на Чукотке
ПФР: пенсии вырастут на 3% в 2020 году
Эксперты назвали лучшую марку семги
НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах
Пенсии по инвалидности будут назначать в учреждениях МСЭ
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Бузова завела роман с блогером ради карьеры
Последние материалы
Медицина в римской армии
ПФР: пенсии вырастут на 3% в 2020 году
Эксперты назвали лучшую марку семги
НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах
Пенсии по инвалидности будут назначать в учреждениях МСЭ
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Бузова завела роман с блогером ради карьеры
Наргиз назвала суммы своих гонораров
Совфед: импичмент Трампа – самоцель демократов в США
Из-за долгов квартира Филиппа Киркорова выставлена на продажу
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В Хабаровском крае идет эвакуация детей из детсадов
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс. рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ