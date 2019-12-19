НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах

Уже в 2020 году инструкторы НАТО приступят к обучению военнослужащих Украины, входящих в батальонно-тактические группы, тому, как вести бои в условиях города.

Две группы уже прошли курс интенсивной подготовки "боевых действий в урбанизированной местности".

Об этом рассказал Владислав Пономарев, подполковник украинской армии, заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ.

По его словам, в планах командования создание 8-12 таких "специализированных" БТН.

"Срок обучения одного подразделения, согласно нормативам НАТО, — две недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе", — заявил Пономарев.

И добавил, что для предстоящих учений у Украины все готово: во Львовской области построен масштабный учебный комплекс, "имитирующий целый городской микрорайон". Руководили постройкой "полигона" "НАТОвские спецы".