Франция развернула свои первые армейские беспилотники для борьбы с джихадистами в африканском регионе Сахель.
Министр обороны Флоренс Парли заявила, что дроны американского производства "Reaper" будут в основном проводить разведывательные операции, но также могут иметь и боевые миссии.
Каждый беспилотник несет две массивные бомбы с лазерным наведением.
Ранее французские беспилотники использовались в регионе исключительно с разведовательными целями.
Более 4000 французских военнослужащих базируются в Сахеле, борясь с семилетним исламистским мятежом. В прошлом месяце 13 из них погибли при аварии вертолётов над Республикой Мали.
Западные державы неоднократно критиковали западноафриканские правительства за недостаточно активную борьбу с джихадизмом в Сахеле.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.