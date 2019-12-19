Франция отправила дроны с бомбами в Западную Африку

Франция развернула свои первые армейские беспилотники для борьбы с джихадистами в африканском регионе Сахель.

Министр обороны Флоренс Парли заявила, что дроны американского производства "Reaper" будут в основном проводить разведывательные операции, но также могут иметь и боевые миссии.

Каждый беспилотник несет две массивные бомбы с лазерным наведением.

Ранее французские беспилотники использовались в регионе исключительно с разведовательными целями.

Более 4000 французских военнослужащих базируются в Сахеле, борясь с семилетним исламистским мятежом. В прошлом месяце 13 из них погибли при аварии вертолётов над Республикой Мали.

Западные державы неоднократно критиковали западноафриканские правительства за недостаточно активную борьбу с джихадизмом в Сахеле.