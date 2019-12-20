Какие последствия может иметь стрельба на Лубянке

Еще неизвестны причины разыгравшейся вчера в центре Москвы у офиса ФСБ трагедии, а сотрудники ведомства уже ждут "оргвыводов и кадровых перестановок".

О том, что они последуют в самое ближайшее время, сегодня сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный источник.

Как пишет "Ъ",

"по его (источника — прим. — ред) словам, это возможно с учетом многочисленных скандалов, связанных с работой ФСБ в последнее время: в частности, из-за обвинений в адрес сотрудников спецслужбы в коррупции, бандитизме и организации преступных сообществ".

Кстати, не исключено, что "оргвыводы" будут связаны и с тем, что на ликвидацию стрелка — одиночки сотрудникам спецслужб понадобилось около сорока минут. Все это время Евгений Манюров — так звали обстрелявшего здание ФСБ мужчину — скрываясь за колоннами прицельно обстреливал окна фасада здания. Там он был убит ответным огнем.

В результате стрельбы на Большой Лубянке погиб один сотрудник ФСБ. Еще 5 человек, по данным Минздрава, один из них гражданский (предположительно, случайный прохожий), сейчас находятся в больнице.