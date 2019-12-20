Возможность того что Турция введёт в Ливию войска, вызывает беспокойство, заявили в российском МИДе в пятницу. Вмешательство извне может только усложнить ситуацию.
Российские дипломаты отреагировали на заявление турецкого президента Эрдогана о том, что его страна готова оказать Ливии любую, в том числе и военную помощь. При этом он подразумевал так называемое правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сараджем.
Утром пятницы Ливийская национальная армия потребовала от правительства покинуть столичный Триполи в течение трёх суток под угрозой бомбардировок. За помощью и защитой Сарадж обратился к Турции.
Российский МИД подчеркнул, что применение военной силы в регионе ставит очень много нерешённых вопросов и нарушает ряд принятых ранее международных решений и запретов.
"А как соседние страны будут реагировать?" — задались вопросом в МИДе.
Напомним, по мнению экспертов Россия в ливийском конфликте скорее на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.