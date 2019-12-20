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Источник Правда.Ру

Российский МИД обеспокоен возможностью турецкого вторжения в Ливию

Силовые структуры » Министерство обороны

Возможность того что Турция введёт в Ливию войска, вызывает беспокойство, заявили в российском МИДе в пятницу. Вмешательство извне может только усложнить ситуацию.

Российские дипломаты отреагировали на заявление турецкого президента Эрдогана о том, что его страна готова оказать Ливии любую, в том числе и военную помощь. При этом он подразумевал так называемое правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сараджем.

Утром пятницы Ливийская национальная армия потребовала от правительства покинуть столичный Триполи в течение трёх суток под угрозой бомбардировок. За помощью и защитой Сарадж обратился к Турции.

Реакция России

Российский МИД подчеркнул, что применение военной силы в регионе ставит очень много нерешённых вопросов и нарушает ряд принятых ранее международных решений и запретов.

"А как соседние страны будут реагировать?" — задались вопросом в МИДе.

Напомним, по мнению экспертов Россия в ливийском конфликте скорее на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

Темы ливия файез сарадж турция и ливия реджеп эрдоган россия и турция
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