WADA не предоставит СК базу данных Родченкова для экспертизы

Официальный представить Следственного комитета России Светлана Петренко сообщил, что Международное антидопинговое агентство отказало ведомству в экспертизе базы данных Григория Родченкова. Ранее экс-глава московской антидопинговой лаборатории передал WADA некую базу данных российских спортсменов.

"Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи", - рассказала Петренко ТАСС.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет нашел доказательства подмены результатов допинг-проб российских спортсменов Григорием Родченковым. Следователи обнаружили факты вмешательства в базу данных московской антидопинговой лаборатории в 2015-2016 годах с ip-адресов Германии и США.